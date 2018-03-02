Москва и Пекин чудом избежали ядерной войны

Полвека назад на Дальнем Востоке бились друг с другом русские и китайцы

В последние годы Россию и Китай связывают тесные партнерские отношения. Обе страны тесно сотрудничают в военной сфере, а ряд аналитиков предрекает губительный во всех смыслах для США союз Москвы и Пекина.

Однако ровно 49 лет назад СССР и Китай едва не начали войну, которая теоретически могла перерасти в ядерную. Второго марта 1969 г. произошло крупнейшее сражение между советскими и китайскими войсками в новейшей истории.

Спорный Даманский остров, который достался еще царской России после Второй Опиумной войны в 1860 г., долго не давал покоя китайцам, которые считали его своим. На протяжении века сторонам удавалось договариваться и улаживать мелкие стычки.

Однако после смены власти в Китае, произошедшей в ходе Культурной революции, а также событий Пражской весны в 1968-м, когда в столицу Чехословакии вошли советские танки, Пекин объявил СССР "социалистическими империалистами". И отношения двух стран резко ухудшились. На острове участились провокации, которые в конечном итоге закончились спланированным нападением на заставу.

В ночь с 1 на 2 марта около 80 солдат Народно-освободительной армии Китая (НОАК) переправились на остров Даманский, а затем атаковали группу советских пограничников. Одиннадцать человек погибли на месте, двоих китайцы захватили в плен и подвергли пыткам.

На подмогу выехал один БТР-60ПБ и ГАЗ-69 с 23 бойцами. Китайцы начали обстрел из минометов. Со стороны СССР в бою участвовали два советских БТР-60ПБ. В итоге командование над оставшимися в живых пограничниками взял младший сержант Юрий Бабанский. К часу дня китайцы начали отступать. В то утро погиб 31 советский пограничник. Китайцы, по данным КГБ, потеряли 39 человек.

СССР прислал подкрепление с "Градами", развернув в тылу 135-ю мотострелковую дивизию. Китай подготовил к атаке 24-й пехотный полк, порядка 5 тысяч человек.

В следующие несколько дней у посольств России и Китая, соответственно в Пекине и Москве, прошли акции протеста. Китайцы призывали свергнуть "новых царей", а советские демонстранты провозгласили КНР провокаторами и забросали здание посольства Китая на улице Дружбы пузырьками с чернилами.

А на острове Даманском вечером 14 марта завязался решающий бой с применением артиллерии, БТР и танков Т-62. Китайцы значительно превосходили в численности советских пограничников, поэтому командующий Дальневосточным военным округом генерал-лейтенант Олег Лосик все-таки принял решение использовать секретное на тот момент оружие – "Град". Оно и решило исход сражения. Оставшиеся в живых после огня РСЗО китайцы убрались восвояси.

Трофейный советский танк Т-62. Музей НОАК. Фото: wikipedia.org



Но самое интересное, остров потом все равно отдали КНР. До сентября 1969 г. пограничники отпугивали китайцев от острова снайперским огнем. Но 10 сентября пришел приказ "не стрелять". Территорию мгновенно заняли войска НОАК. А на следующий день председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай договорились в Пекине, что войска останутся на своих позициях. Фактически это означало передачу острова Даманский Китаю. Официально спорная территория перешла Поднебесной в 1991 году.

Вопрос, почему СССР, никогда не отличавшийся особой сговорчивостью, пошел на такой шаг, до сих пор волнует военных экспертов. Часть из них полагает, что Советы решили не связываться с Китаем, обладающим пусть и не современным, но ядерным оружием, из-за крошечного клочка земли. Другие полагают, что в дело вмешались США, которые пригрозили заступиться за КНР.

Этой же версии придерживаются китайские СМИ, которые утверждают, что СССР готовил ядерный удар по КНР осенью 1969 года. Но США якобы отказались сохранять нейтралитет, и президент Никсон пообещал атаковать 130 советских городов. Однако документального подтверждения этой информации нет, и большая часть историков ставит ее под сомнение. В конце 1960-х СССР и США обладали практически идентичными запасами ядерного оружия. поэтому начинать войну с СССР из-за Китая для Вашингтона было полнейшим сумасшествием.