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"Мертвая рука" не спасет Россию

Фото: flickr.com/_Gaspard_
Грозная защита окажется бесполезной в случае ядерного удара

Отечественная система управления ядерными ударами "Периметр", разработанная еще в советское время, не сможет ответить агрессору в случае массированной атаки на нашу страну с применением ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин.

Источник проблемы, по мнению генерала, кроется в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), точнее, в намерении США выйти из него. После того как соглашение будет разорвано, американцы смогут разместить ракетное вооружение в Европе. В этом случае удар по России будет молниеносным.

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"Система "Периметр" функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", – заявил Есин в интервью газете "Звезда". По его словам, "эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет".

Если ДРСМД будет разорван и Вашингтон начнет свозить в Европу ракеты средней и меньшей дальности, у Москвы останется лишь один вариант защиты. Нужно будет отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара, уверен Есин. В настоящее время в отечественной доктрине не предусматривается возможность нанесения превентивного удара.

Такое мнение высказывается не впервые. Ранее руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов заявил, что "появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания".

При появлении американских ракет в Европе у США "появится возможность нанести поражение основной массе наших развернутых в европейской части страны ракетных средств, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО", заявил экс-глава РВСН.

В нынешних реалиях, по мнению генерал-полковника, военным следует развивать производство гиперзвукового оружия, чтобы "моментально ответить противнику". Сам факт наличия у РФ такого грозного оружия заставит возможного противника лишний раз подумать перед тем, как начать военный конфликт.

Генерал-полковник Есин в начале 1990-х участвовал в международных переговорах о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами и о выводе ядерного оружия с Украины. Поэтому он не понаслышке знает о той опасности, которую несет выход Вашингтона из международных договоров о вооружении.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона выйти из ДРСМД, заключенного зимой 1987 г. между генсеком Михаилом Горбачевым и американским лидером Рональдом Рейганом. В Кремле заявляли, что обеспокоены намерением США. Решение Трампа раскритиковали власти Японии, Германии и Франции.

Андрей ФИЛАТОВ
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