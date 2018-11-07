Американцев обманули насчет слабости России

Военная пропаганда Вашингтона работает на полную катушку

Соединенные Штаты сильно ошибаются, думая, что российская армия не способна отразить массированную атаку со стороны Вашингтона или Пекина. Американские эксперты, делающие подобные заявления, или отрицают очевидное, или выполняют пропагандистский заказ. В этом убеждены российские политологи.



Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на днях заявил, что Россия в ближайшие 20-30 лет вряд ли будет представлять для Америки такую же угрозу, как Китай, по причине экономических и демографических факторов. Однако действия Вашингтона явно противоречат тому, что говорит генерал.

"Если бы наша страна была так слаба, как утверждает господин Данфорд, тогда не было бы такой оголтелой санкционной кампании, какую ведет сегодня Вашингтон против Москвы", – уверен директор Института свободы Федор Бирюков. Его слова приводит "Свободная пресса".

По мнению эксперта, Пекин является для Вашингтона более "удобным" врагом, поскольку он открыто исповедует коммунистическую идеологию. Россия же давно перестала быть "красной", поэтому нападки на нее многим в США кажутся довольно странными. "Китайская "угроза" в устах американских чиновников и военных – очень модная тема, особенно с учётом большого количества китайских экспатов в США. Это все говорится, чтобы ограничить степень китайского влияния на американскую экономику", - отметил политолог.

Заявление Данфорда является попыткой понагнетать напряженность или, напротив, успокоить западных обывателей, уверен политический эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Демографические проблемы наблюдаются у всех развитых стран, а прирост населения в самих США обеспечивают латиноамериканские мигранты, а не белое население, указал он.

Смещение же акцента с России на Китай (к которому вскоре присоединится Индия) объясняется переживаниями американцев по поводу стремительного развития двух азиатских держав. "Становясь все больше в экономическом смысле, государства также начинают вести и более независимую внешнюю политику, что для Америки, считающей всю Евразию сферой своих интересов, не очень комфортно", – сообщил эксперт.

По словам специалиста, Россия обладает большим ядерным потенциалом, а потому американцы не полезут с нами в драку. Так что заявления Данфорда о том, что Москва не сможет отразить удар, бессмысленны. "Вопрос состоит не в том, сможет или нет Россия отразить гипотетический первый удар, а в том, сработает ли изобретенная еще в холодную войну система "мертвой руки", то есть автоматического запуска массивного ответного удара. Если "мертвая рука" работает, то опасно наносить первый удар, даже если он окажется успешным", – указал Бышок.

Журналист Анатолий Баранов уверен в том, что "заявление Данфорда не указывает на подготовку к войне с Россией". "Скорее наоборот, генерал призывает не относиться к нам как к серьезной военной угрозе, что должно, по идее, нас обрадовать и дать сосредоточиться на действительно важных для нас экономических и социальных вопросах. Хотя нельзя исключить и того, что американцы просто успокаивают нас, чтобы мы расслабились и не ожидали удара из США. В любом случае строить свою стратегию следует, исходя из более весомых источников, чем выступление перед студентами", – заключил эксперт.