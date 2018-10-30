Китай готовится к войне

На укрепление армии брошены все силы страны

Председатель КНР Си Цзиньпин во всеуслышание заявил об укреплении военной мощи на побережье Южно-Китайского моря и в Тайване. Он приказал местным военнослужащим оттачивать боевые навыки и быть готовыми к вооруженному конфликту.

"Необходимо сконцентрироваться на подготовке к войне", – передает слова китайского лидера New Zealand Herald.

Также Си призвал военных активизировать боевую готовность и как можно чаще практиковаться – в общем, любыми возможными способами укрепить китайскую армию.

"Мы должны учитывать все возможные ситуации и соответственно составлять планы действий в чрезвычайных ситуациях. Мы должны повысить боеготовность, проводить совместные и конфронтационные учения, чтобы повысить возможности военнослужащих и подготовиться к войне", – заключил председатель КНР.

С таким посылом Си выступил в ходе своей четырехдневной поездки в южнокитайскую провинцию. Она состоялась на фоне экономического спада, растущих торговых и стратегических споров с США. Речь идет об американских санкциях против Ирана в отношении поставок нефти. Ограничения могут быть возобновлены уже в начале ноября.

В ожидании их китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от иранской нефти, что непременно скажется на мировой экономике.

