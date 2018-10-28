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К войне готовы: США массово перебрасывают оружие в Европу

Фото: GLOBAL LOOK press/U.S. Department of Defense
Пентагон уже установил рекорд по поставкам

Вашингтон всерьез взялся за вооружение своей армии в США. Американцы поставили на авиабазу "Рамштайн" в Германии около 100 контейнеров со снаряжением и различными орудиями. Об этом говорится на сайте базы.

Отмечается, что эта поставка в Европу стала крупнейшей с 1999 года. Тогда Вашингтон осуществил более 900 рейдов на Югославию.

При этом, остается неизвестно, что было в контейнерах, которые привезли в Германию. Однако США заверили, что это необходимо для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков".

Авиабаза "Рамштайн" является самым крупным военным пунктом американцев в Европе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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