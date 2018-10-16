Военные расходы разоряют США

Вашингтон тратит больше, чем зарабатывает

После утверждения Трампом рекордных военных расходов в $716 млрд дефицит бюджета страны побил очередной рекорд. В 2018-м финансовом году он вырос на $113 млрд по сравнению с предыдущим и составил $779 миллиардов. Соответствующие данные представили в совместном отчете министр финансов США Стивен Мнучин и руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Исходя из статистики, дефицит бюджета Штатов увеличился по отношению к ВВП почти до 4%. Госдолг вырос более чем на $1,2 трлн и достиг рекордной отметки в $21,5 триллиона.

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По словам Малвейни, президент "хорошо осознает серьезность ситуации с государственным долгом". Но считает, что расходы на оборону – это "важный шаг в направлении финансовой устойчивости", так как многолетнее сокращение военных расходов подорвало боеготовность армии США, а также национальную безопасность.

Малвейни подчеркивает, что статистика является явным предупреждением Конгрессу об опасных последствиях "безответственных и ненужных расходов".

Стоит отметить, что одной их самых спорных инициатив Трампа стало создание космических войск по аналогии с российскими. Военные до сих пор недоумевают, зачем это нужно, если де-факто космические силы уже много лет существуют в составе ВВС и Страткома. А создание нового рода войск неизбежно повлечет многомиллиардные расходы.

Но справедливости ради нужно сказать, что есть в отчете и положительные моменты. Например, при Трампе начала снижаться безработица, а реальные зарплаты выросли на 1,4%. Тем не менее общая картина неутешительна, тратить США стали гораздо больше, а доходы растут медленнее, и во многом из-за огромных расходов на военные нужды.

Как напоминает сайт телеканала "360", ссылаясь на местных обозревателей, дефицит в последующие годы будет расти после того, как Конгресс и Трамп сократили налоги и увеличили расходы.

Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что годовой дефицит в следующем году вырастет до $981 млрд, или около 4,6% от ВВП, а еще через год превысит триллион долларов.