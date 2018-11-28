США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе

Но собираются выйти из ДРСМД

США не будут размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс говорил, что обсуждает с союзниками по НАТО выход Вашингтона из договора об РСМД.

О том, что договор устарел, недавно заявил и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.