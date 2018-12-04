США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Американцы готовы разорвать соглашение при безоговорочной поддержке НАТО

Соединенные Штаты полностью снимут с себя обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если в ближайшие 60 дней Россия не начнет исполнять требования, прописанные в документе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после заседания министров обороны НАТО.



"В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы… Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это", – цитирует Помпео ТАСС.

В свою очередь, североатлантический альянс обвинил Москву в том, что она якобы нарушила Договор о ликвидации ракет и тем самым подвергает угрозе безопасность евроатлантического региона. Военный блок выпустил специальное заявление, в котором поддержала позицию Вашингтона.

"Теперь сохранение договора зависит от России", – говорится в тексте.

В заявлении сказано, что РФ нарушила договор тем, что приняла на вооружение новую разработку – ракетную систему 9М729.

"Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", – отметил Помпео.

В МИД РФ отвергли все обвинения в свой адрес. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, США и НАТО прекрасно знают, что их претензии ничем не подкреплены.

"Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее "Утро" писало о том, что американцы предоставили своим союзникам по альянсу сведения, которые якобы указывают на то, что Москва не выполняет свои обязательства по ДРСМД. Немецкая разведка оценила их как "убедительные доказательства".