В США высмеяли идею объединения армий Европы

Страны Старого Света лишь тянут одеяло на себя

Американские военные эксперты разнесли в пух и прах предложение французского лидера Макрона и ряда политиков создать единую европейскую армию.

На слова президента Франции о том, что если бы страны объединились перед Второй мировой войной, то можно было избежать оккупации Парижа немцами, американский журнал Тhe National Interest ответил целой серией цитат известных полководцев, которые говорили, что это не самая лучшая затея.

Европейские страны разрозненны, и каждая преследует только свои интересы, что губительным образом отразится на моменте, когда действовать придется быстро и сообща.

Шарль де Голль говорил: "Как можно управлять страной, которая производит 246 видов сыра?" Точно так же он мог задать вопрос – как можно управлять армией 28 наций, представители которых говорят на 24 языках. Вряд ли успешно.

"Я бы лучше воевал против коалиции, чем был частью ее", – цитирует NI Наполеона. Французский император воевал против коалиций на протяжении двух десятков лет и хорошо знал сильные и слабые стороны военных союзов. Достаточно вспомнить описанную в романе Толстого "Война и мир" битву при Аустерлице, когда французы разбили российско-австрийские войска. Наполеон одержал победу над войском, численно превосходящим его собственное.

Современные европейцы также, по мнению экспертов, совершенно не готовы объединиться в одну армию. Максимум, на что они способны, – это ЕС. Но даже у этого союза есть слабые места, о чем свидетельствует Brexit Великобритании, популистские настроения в Италии и каталонцы, постоянно пытающиеся отделиться от Испании.

В этом Европа существенно отличается от по-настоящему сильных игроков – России и США. Эти страны, по сути, могут рассчитывать только на себя. Даже союз США и Великобритании во время Второй мировой войны не обходился без стратегических разногласий.

НАТО существует уже 70 лет только потому, что главной задачей альянса было сдерживание СССР, а затем современной России. Плюс операция на Балканах и отправка незначительного контингента в Афганистан. Сложно представить, что бы происходило, если США потребовали бы отправить европейские войска во Вьетнам, где было по-настоящему "жарко".



Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что европейские государства сохранят свои национальные армии, а в "евроармии" будут откровенно халтурить.

В настоящее время существует франко-немецкая бригада, созданная в 1989 году. Но для борьбы с таким высокотехнологичным противником, как Россия, которая, по мнению западных политиков, попытается захватить Прибалтику, потребуется намного больше совместных подразделений, у которых должны быть общие средства РЭБ, разведывательные системы, транспорт и многое другое. Пока на это нет даже намека. НАТО – это тот максимум, на что способны европейцы, но даже и у этого альянса масса слабых мест.