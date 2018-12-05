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Россия возьмет на прицел ракеты США в Европе

Фото: www.globallookpress.com
Генштаб растолковал ситуацию военным атташе

Если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в Европе, пусковые комплексы сразу же станут потенциальными целями российских установок.

Об этом в ходе брифинга перед иностранными военными атташе заявил глава Генштаба Валерий Герасимов, подтвердив наихудшие опасения европейских политиков.

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"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", – цитирует Герасимова РИА "Новости".

Как известно, на этой неделе запланирована встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой представители Госдепа будут убеждать европейцев, что выход США из ДРСМД ничем им не угрожает. Ранее в Вашингтоне заявили, что не собираются размещать ракеты, в том числе после выхода из договора. Однако, по мнению военных экспертов, рано или поздно это произойдет, так как ракетами средней дальности США могут достать Россию только из Европы.

Александр ИЛЬИН
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