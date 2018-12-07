НАТО объявило войну российским средствам РЭБ

Американцам не понравились сбои GPS

Недавние перебои сигналов GPS в Скандинавии, в чем Запад обвиняет русских, заставили сделать выводы военных НАТО. Теперь альянс намерен защитить свою тактическую связь от российских средств РЭБ. Об этом пишет RT со ссылкой на заявку на исследование Научно-технической организации НАТО.

Сообщается, что недавние учения на восточной границе НАТО, а также деятельность в Прибалтике и война на Украине показали успешность российской стратегии РЭБ.

Так, в ходе широкомасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018, которые проходили с 25 октября по 23 ноября, российские военные, по данным западной разведки, забивали сигнал GPS в Финляндии и Норвегии, чтобы сбить с толку системы навигации самолетов и системы наведения ракет.

Кроме того, Россия якобы тестировала свои новейшие комплексы РЭБ в условиях, максимально приближенных к боевым.

Финны даже выпустили предупреждение для воздушного транспорта о возможных сбоях GPS-связи в Лапландии, а именно от северных районов Рованиеми до норвежской границы. А также к востоку от финского Киттиля до российской границы.

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, выступая на форуме "Арктика: настоящее и будущее", заявил, что РФ в ближайшее время следует ожидать наращивания группировки НАТО в этом районе, и как как следствие, роста конфликтного потенциала.

По его словам, на норвежской авиабазе "Аннейя" разместят американские противолодочные самолеты Poseidon. А портовый терминал Гротсунд модернизируют для приема атомных подлодок США.



На данный момент вблизи российских границ в Арктике курсирует разведывательный Marjata и корабль гидроакустической разведки Eger ВМС Норвегии. С норвежских авиабаз периодически взлетают "Боинги P-8 Посейдон" ВМС США.

Поэтому вполне логично, что Россия тестирует средства РЭБ на Севере, тем более подвернулся такой случай – масштабные учения НАТО.