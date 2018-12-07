Инструкторы из Канады подготовили целую дивизию украинцев

Североамериканцы основались в Незалежной

Военные инструкторы из Канады подготовили 10 тысяч украинских солдат и офицеров. За три года заокеанские гости провели 230 специальных сессий и внесли огромный вклад в подготовку бойцов ВСУ.

Такую статистику накануне опубликовал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Канады. Сообщается, что на этой неделе Украину посетил канадский генерал-полковник Жан-Марк Лантье, который лично понаблюдал, как проходит подготовка под руководством офицеров канадской армии.

Североамериканцы на Украине уже давно. В основном они работают на Яворовском полигоне во Львовской области. С 2015 г. в Незалежной постоянно находятся 200 канадских военных инструкторов, а в марте прошлого года их миссию продлили до 31 марта 2019 г. и, скорее всего, продлят еще.

Ранее Канада объявила, что обязательно поможет Украине и оружием для борьбы с российской "агрессией".