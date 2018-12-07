Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Инструкторы из Канады подготовили целую дивизию украинцев

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Североамериканцы основались в Незалежной

Военные инструкторы из Канады подготовили 10 тысяч украинских солдат и офицеров. За три года заокеанские гости провели 230 специальных сессий и внесли огромный вклад в подготовку бойцов ВСУ.

Такую статистику накануне опубликовал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Канады. Сообщается, что на этой неделе Украину посетил канадский генерал-полковник Жан-Марк Лантье, который лично понаблюдал, как проходит подготовка под руководством офицеров канадской армии.

Североамериканцы на Украине уже давно. В основном они работают на Яворовском полигоне во Львовской области. С 2015 г. в Незалежной постоянно находятся 200 канадских военных инструкторов, а в марте прошлого года их миссию продлили до 31 марта 2019 г. и, скорее всего, продлят еще.

Ранее Канада объявила, что обязательно поможет Украине и оружием для борьбы с российской "агрессией".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украину перед праздниками ждет чудовищный теракт

Гражданам США посоветовали не соваться в Незалежную

Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей