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В Бельгии сравнили Россию с международными террористами

Фото: www.globallookpress.com
Брюссель принимает позицию США

Командующий военными операциями Бельгии Карл Гиллис сказал, что Россия на данный момент представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.

Об этом он заявил в Риме в интервью изданию Paris Match после встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам. Ранее похожую оценку действиям России давал ряд американских и британских политиков.

"Из выступления российского представителя следует, что Россия хочет утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире", – цитирует "Царьград" Гиллиса.

Кроме того, Россия, по словам бельгийского военного, будет всеми средствами пытаться подорвать ценности Европейского Союза и НАТО с целью их ослабления. Для достижения этих целей Москва якобы будет использовать разные "гибридные методы", такие как шпионаж, политическое давление, дезинформация в соцсетях и даже шантаж.

Александр ИЛЬИН
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