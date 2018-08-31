Ельцин умолял Клинтона этого не делать, но тот цинично проигнорировал просьбу

Президент РФ в 1999 г. настоятельно просил своего американского коллегу не принимать в Североатлантический альянс бывшие советские республики. Однако глава Белого дома отказал в этой просьбе во имя того, чтобы покончить со "старыми стереотипами", созданными вокруг России. Это свидетельствует о том, что в 1990-е Вашингтон попросту не считался с мнением Москвы по важным международным вопросам.



О деталях переговоров между двумя президентами стало известно из опубликованных в США стенограмм. Их выложили на сайт библиотеки Билла Клинтона. Текстовые версии телефонных бесед двух лидеров проливают свет на то, как решались вопросы между президентами. Дискуссия вокруг расширения НАТО является одной из самых показательных тем.

Во время одной из встреч Борис Ельцин попросил у Билла Клинтона гарантий того, что республики, ранее входившие в состав СССР, не будут поспешно включены в состав западного военно-политического блока. В тот момент не исключалась теоретическая возможность вступления России в альянс, однако Москва еще не приняла окончательного решения на этот счет.

"Давайте договоримся с глазу на глаз, что бывшие советские республики не окажутся в первой волне (расширения НАТО). Билл, прошу понять меня. Я лечу обратно в Россию с тяжелым грузом на плечах. Для меня будет очень тяжело вернуться домой и смириться с расширением НАТО. Очень тяжело", – сказал первый российский президент.

В ответ на это Клинтон упрекнул его в том, что он затронул тему, которая может "вбить клин" между странами. "НАТО действует исходя из консенсуса. Если вы решите быть в НАТО, вы, вероятно, захотите, чтобы другие страны тоже разделили эту судьбу. Но этот вопрос не поднимался. Нужно найти решение для краткосрочной проблемы, чтобы избежать появления долгосрочной проблемы в виде сохранения старых стереотипов о вас и ваших намерениях", – сказал 42-й президент США.

По его словам, если Вашингтон и Москва совершат ошибку, "это разрушит нашу позицию по поводу того, какую Европу мы хотим создать". "Я услышал вашу просьбу. Но я не хочу делать что-либо, что сохранит старую Россию и старое НАТО в прежнем виде", – отметил Клинтон.

Помимо прочего, Ельцин и Клинтон обсуждали фигуру нынешнего президента России. "Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него – это Путин", – говорил российский лидер.

По слова Ельцина, свой выбор он сделал после изучения биографии и личности Путина. Выбранный им кандидат является надежным, обстоятельным и общительным человеком, который обладает необходимой энергией и умом, чтобы преуспеть, и которого "россияне поддержат как кандидата". "Он демократ и знает Запад", – такую характеристику дал второму и четвертому президенту страны первый.