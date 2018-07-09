Грузию пустят в НАТО в обход правил

Но Москва еще не "дала добро"

Мечта грузинских политиков может свершиться – их страна может войти в НАТО вопреки всему и вся. Как сообщает РИА "Новости" со сслылкой на дипломатический источник в Брюсселе, альянс допускает возможность принятия Грузии без обязательной в таких случаях процедуры – участия в программе Плана действий по членству в НАТО. Ранее страна подавала заявку, но ее не рассматривали из-за тлеющего конфликта в Южной Осетии и Абхазии и возможной конфронтации с Москвой.

Как известно, НАТО не принимает в свои ряды страну, которая имеет территориальные споры, но похоже, что для Грузии могут сделать исключение.

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По данным источника, грузинам могут засчитать ежегодные национальные программы (ANP) и Существенные пакет мер НАТО – Грузия. ANP реализуется с 2009 года, цель программы – максимально приблизить Грузию к стандартам альянса. Как известно, грузинские военные давно носят форму НАТОвского стандарта, носят американское оружие, стремясь во всем быть похожими на "большого брата".

Что касается пакета НАТО – Грузия, то это прежде всего совместные учения, которым Тбилиси уделяет большое внимание. Так, в сентябре прошлого года в Грузии проходили многонациональные учения НАТО Agile Spirit. Американские военные инструкторы регулярно выезжают в Грузию, обучая местных солдат и офицеров.



Грузинские эксперты уверены, что это Россия не пускает Грузию в НАТО, указывая на существенные риски для самих стран альянса. Москва представляет это как агрессивное расширение НАТО, и многие государства военного союза склоняются к "безболезненному" принятию Грузии в альянс. Но пока ситуация видится другой.

Ближайший саммит в НАТО пройдет в среду и четверг, на нем же и станет известно, какими станут дальнейшие отношениях Грузии с альянсом.



