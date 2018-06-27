Соловьев жестко ответил полякам на расширение НАТО

Телеведущий напомнил, что в конфликте между Россией и альянсом пострадают все

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев жестко ответил польскому политологу Якубу Корейбе, назвавшему Украину "результатом стратегической безграмотности" России.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" он согласился с мнением политолога, но добавил, что Польша также является результатом "нашей стратегической безграмотности, проявленной Горбачевым и Ельциным".

"Если бы этого не было, посмотрел бы я, как бы вы что-то чирикали. Сидели бы тихо и спокойно, как сейчас Германия, которая ничего не может чирикнуть против Америки, потому что войска там стоят", – сказал журналист.

Спор произошел из-за расширения НАТО, которое, по словам Корейбы, якобы не имеет планов нападения на Россию. Более того, он обвинил РФ в том, она "сама виновата" в изменении подхода к ней альянса, поскольку до саммита 2016 года планов по размещению "постоянного контингента на восточном фланге" якобы не было.

В ответ телеведущий напомнил, что НАТО расширяется в сторону России с 1997 года, что не столько беспокоит РФ, сколько "мы понимаем, что, если чего случится, мы же будем вынуждены нанести удар". "Нам людей жалко", - объяснил он.

Затем он прокомментировал слова Корейбы о том, что НАТО якобы является оборонительным союзом. Россиянин вспомнил судьбу Ливии, Ирака, Сирии и Югославии. "А вы выдели планы НАТО? Если вы считаете, что НАТО – чисто оборонительный союз, скажите, от кого вы оборонялись?", – задал он вопрос политологу.

Также Соловьев добавил, что ему смешно слышать слова о том, что вступление в НАТО – это "внутреннее дело" конкретной страны. Он привел в пример Грузию, правительство которой "оплачивали внешние источники" а также "польское чудо", которое произошло "только благодаря внешним вливаниям".

"Внутренние дела Украины до сих пор решаются в посольстве США", – добавил ведущий.