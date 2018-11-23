Пьяные украинские депутаты приняли бюджет страны

Парламентарии больше заинтересованы в алкогольных напитках, чем в должном исполнении своих обязанностей

Верховная Рада обсуждала важные государственные вопросы в четверг. Во время встречи нардепов один из них пожаловался на то, что в сессионном зале невозможно находиться из-за сильного перегара. Юрий Левченко потребовал от коллег, чтобы они наконец взялись за ум.



"Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом зале бухать?" – поинтересовался Левченко у парламентариев. Примечательно, что трансляцию заседания вел телеканал NewsOne на всю страну.

В итоге никто Левченко не услышал, а нетрезвое состояние не помешало депутатам принять госбюджет на 2019-й. Проект утвердили с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентариев. Теперь в Незалежной повысятся тарифы, ухудшится ситуация с бедностью и увеличится долг страны.