Пьяные украинские депутаты приняли бюджет страны

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Верховная Рада обсуждала важные
государственные вопросы в четверг. Во время встречи нардепов один из них пожаловался на то, что в сессионном зале невозможно находиться
из-за сильного перегара.
Юрий Левченко потребовал от коллег, чтобы они наконец
взялись за ум.
"Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом зале бухать?" – поинтересовался Левченко у парламентариев. Примечательно, что трансляцию заседания вел телеканал NewsOne на всю страну.
В итоге никто Левченко не услышал, а нетрезвое состояние не помешало депутатам принять госбюджет на 2019-й. Проект утвердили с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентариев. Теперь в Незалежной повысятся тарифы, ухудшится ситуация с бедностью и увеличится долг страны.
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