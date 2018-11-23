Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пьяные украинские депутаты приняли бюджет страны

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЭйфория по Крымскому мосту продлится недолго
Парламентарии больше заинтересованы в алкогольных напитках, чем в должном исполнении своих обязанностей

Верховная Рада обсуждала важные государственные вопросы в четверг. Во время встречи нардепов один из них пожаловался на то, что в сессионном зале невозможно находиться из-за сильного перегара. Юрий Левченко потребовал от коллег, чтобы они наконец взялись за ум.

"Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом зале бухать?" – поинтересовался Левченко у парламентариев. Примечательно, что трансляцию заседания вел телеканал NewsOne на всю страну.

В итоге никто Левченко не услышал, а нетрезвое состояние не помешало депутатам принять госбюджет на 2019-й. Проект утвердили с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентариев. Теперь в Незалежной повысятся тарифы, ухудшится ситуация с бедностью и увеличится долг страны. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей