Европейский курс только добавил стране проблем

За пять лет, прошедших с начала "революции достоинства" на Украине, новой власти не удалось провести ни одного важного преобразования. У Петра Порошенко и его команды были локальные успехи, но они меркнут на фоне крупных провалов, считают специалисты британского аналитического центра Chatham House.



Правящий режим потерпел крупную неудачу при попытке реформировать силовые структуры. Милицию преобразовали в Национальную полицию, но переаттестация 70 тысяч полицейских привела лишь к увольнению почти 5 тысяч человек (многих потом, правда, восстановили на службе). Реформа Генеральной прокуратуры застопорилась, следственные и прокурорские функции разделить не удалось, говорится в докладе британских аналитиков, который цитирует РБК.

Никаких изменений не произошло и в таможенной сфере. Повсюду правят бал коррупционные схемы, давно обещанная система одного окна при оформлении грузов заработала лишь в октябре этого года. Случаи искусственного затягивания оформления грузов и обмена данными между всеми органами власти встречаются сплошь и рядом. Это приводит к появлению теневого сектора на границе и различных посредников, помогающих в оформлении грузов. Из-за тотальной коррупции на таможне страна ежегодно теряет около €4 миллиардов.

Приватизация также дала сбой. Около 3 тыс. 400 компаний и более 11 тыс. коммунальных предприятий так и остались в государственном владении. Власть не хочет их отдавать частникам, но ей придется сделать это, иначе страна не получит новых кредитов от Международного валютного фонда. Решение о снятии моратория на продажу земель сельхозназначения (еще одно требование западных кредиторов) прочно застряло в парламенте.

Военный бюджет практически не претерпел никаких изменений. Он остается фактически бесконтрольным для общественности. Пятая часть всех военных закупок на общую сумму $3,2 млрд держится в строжайшей тайне – это сильно повышает коррупционные риски.

По мнению Chatham House, заметных результатов Киеву удалось добиться лишь при реформировании энергетического сектора, системы госзакупок и закупок в здравоохранении. К положительным моментам также можно отнести создание Национального антикоррупционного бюро Украины и патрульной полиции.

В то же время энергетические реформы позитивно оцениваются сторонниками либеральной экономики, тогда как большая часть населения жалуется, что власти подняли цены на газ, отметил руководитель украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По словам политического аналитика Андрея Бузарова, антикоррупционные структуры хоть и зарекомендовали себя с положительной стороны, сильно подвержены личностному влиянию, а люди, которые их возглавили, успели лишиться доверия общества.

Ровно пять лет назад, 21 ноября 2013 г., в Киеве начались уличные беспорядки в знак протеста против приостановки подписания соглашения о создании ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акции протеста обернулись для Украины государственным переворотом, гражданской войной и территориальными потерями. В ходе столкновений в украинских городах погибли десятки людей, вооруженный конфликт в Донбассе унес тысячи жизней. Экономика Украины оказалась разрушенной.

Сторонники перемен выходили на площадь, потому что протестовали против отказа от союза с Европой, узурпации финансовой системы "семьей" президента, тотальной коррупции, цензуры, милицейского беспредела и репрессий в отношении прав и свобод. Однако ни одну из этих проблем режим Порошенко устранить не смог, отмечает "Царьград".

Украинское руководство признает, что ему удалось захватить власть ценой многих человеческих жизней, но тем не менее поздравляет граждан с победой. "Пять лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Незалежности в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После этого были тяжелые месяцы противостояния, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Дорогой ценой украинцы выстояли и победили! Светлая память погибшим!" – написал в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман.