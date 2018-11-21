Заявление Киева о Крымском мосте поразило

Забота соседей о надежности российских инженерных сооружений не ослабевает

Богатая фантазия, с которой на Украине рассказывают о переправе через Керченский пролив, достойна восхищения. Столько времени мост строился, уже более полугода по нему курсируют автомобили, а в Киеве неустанно сочиняют про него все новые и новые истории. В частности, внимание инфоцентра "Крымский мост" привлекло предупреждение властей Незалежной о том, что сооружение проседает и скоро рухнет.

"Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются, – удивились в инфоцентре. – Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда…"– говорится в сообщении, опубликованном на странице "Крымского моста" в Facebook.

Накануне украинское министерство по вопросам Крыма и Донбасса опубликовало заявление о том, что на основании снимков из космоса эксперты сделали вывод, что Крымский мост начал проседать. Имен экспертов и ссылок на источник информации, правда, не привели, зато указали, с какой скоростью идет разрушение опор и фундамента переправы – чуть ли ни по 10 см в год.

"Можно порадоваться за украинских инженеров, которые на расстоянии, дистанционно проводят диагностику Крымского моста и делают такие сногсшибательные выводы, – прокомментировал сообщение украинского ведомства политический эксперт Владимир Джаралла. По его мнению, Киеву не дает покоя Крымский мост, поскольку на его фоне проблемы Незалежной проявляются еще сильнее.

"Если сейчас смотреть на Украину, то некоторые ее жители находятся элементарно без горячей воды... Разворованные деньги, необходимые для строительства дорог, поспособствовали тому, что старые просто смывает. При таких условиях видеть, как рядом развивается инфраструктура Крыма, просто невыносимо", – отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков полагает, что своими выдумками киевские власти пытаются дискредитировать мост между полуостровом и материковой Россией. "Вначале они говорили, что все, что касается моста, это большая выдумка, что ничего построено не будет. Потом они говорили, что вообще-то он не строится. Потом они предрекали, что произойдет какая-то катастрофа буквально в ближайшие дни месяцы после строительства моста. Ничего не происходит, они соответственно начинают придумывать что-то новое", – прокомментировал Цеков в эфире НСН. Он призвал россиян реагировать на это спокойно: "Такое нынешнее руководство Украины", – заключил сенатор.