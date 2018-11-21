"Шоколадный король" превратил страну в тоталитарную диктатуру

До украинского президента постепенно начинает доходить, что шансы переизбраться на второй срок следующей весной практически равны нулю. В этой ситуации он пытается полностью прибрать к рукам контроль над медийным пространством страны, заявил олигарх Игорь Коломойский.



"Такого никогда не было. Ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиапространство", – заявил бывший губернатор Днепропетровской области в интервью журналистке Соне Кошкиной. Запись их разговора доступна на YouTube-канале KishkiNa.

По словам Коломойского, пропрезидентские средства массовой информации вываливают на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации, чтобы хоть как-то улучшить имидж Порошенко. Он полностью провалил свой президентский срок, и второго ему не видать, несмотря на все попытки закрыть рот неугодным политикам и журналистам.

"На 99% исключаю, что Порошенко победит на президентских выборах", – отметил Коломойский. Олигарх пообещал, что, если действующего главу государства переизберут на второй срок, он публично заявит, что не разбирается в политических процессах и "уйдет на пенсию".

Коломойский получил пост днепропетровского губернатора в благодарность за то, что его финансовые структуры спонсировали Евромайдан и приход к власти команды Порошенко. Однако олигарх довольно быстро поссорился с президентом и ушел в отставку.

Он далеко не единственный, кто обвиняет Порошенко в установлении тотального контроля над СМИ и в оказании постоянного давления на общественных активистов и государственные структуры, которые разоблачают коррупционные преступления людей из президентского окружения.

На днях радикалы напали на корреспондента оппозиционного телеканала NewsOne Богдана Аминова. После этого руководитель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко у себя в Facebook обвинил политиков и чиновников в агрессивной антижурналистской риторике, которая провоцирует националистов на нападения.

Одним из самых одиозных решений Порошенко стало создание Министерства информационной политики Украины. Это ведомство фактически ввело в стране цензуру, запретив вещание российских телеканалов и работу корреспондентов российских СМИ. Министерство мешает работе оппозиционных СМИ, за что его часто сравнивают с министерство пропаганды времен Третьего Рейха.