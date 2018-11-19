Из энергетической отрасли массово бегут специалисты, а советские трубы превратились в решето

На фоне "газовых бунтов", которые шествуют по городам и селам Незалежной, местные профсоюзы бьют тревогу: советские трубы дышат на ладан, спецы увольняются пачками из-за низких зарплат, а украинцам угрожают техногенные катастрофы, которые даже ликвидировать скоро будет некому.

Как утверждает эксперт газотранспортной отрасли Станислав Казда, плачевная ситуация с газораспределительной системой страны больше всего волнует не украинские власти, а газовиков.

"Они бегают по улицам и полям и "латают дырки", получая на реконструкцию сетей те же деньги, что и 20 лет назад, хотя за это время сети, построенные в 1950-х – 1970-х годах, морально и технически настолько устарели, что их эксплуатация – скорее "адреналиновый спорт", нежели работа на благо потребителя. Состояние сетей не волнует ни госорганы, ни регулятора, ни общество в целом", – цитирует РИА ФАН эксперта.

По данным издания, на сегодня общая длина аварийных газопроводов в стране составила 4 тыс. 907 км (2,2% от всей длины сетей). Получается, что в среднем через каждые 100 м действующей трубы можно наткнуться на аварийный участок, который в любую минуту готов взлететь на воздух.

Глава профсоюза ПАТ "Херсонгаз" Инна Гасилова рассказала, что власти не слышат газовиков, просто кричащих о глобальных проблемах отрасли.



"Большинство газораспределительных сетей в крупных украинских городах – в аварийном состоянии, они фактически не обслуживаются! Капитальный ремонт на многих сетях не проводился уже десятки лет! Это создает угрозу того, что по ходу отопительного сезона начнутся аварии на сетях, в ходе которых могут погибнуть люди!" – предупреждает она.

По ее мнению, уже сейчас Незалежная находится в состоянии аварий и взрывов газа повсеместно, поскольку нет финансов на ремонт ГРС и удержание профессиональных кадров.

"Система должна правильно функционировать и обслуживаться специалистами, которых сегодня остро не хватает! Но сегодня за многими элементами системы газоснабжения никто толком не следит, и это само по себе очень опасно, такая вот "мина замедленного действия" под украинские города", – подчеркнула Гасилова.

Уже в настоящее время на аварии некому выезжать, говорится в статье.



По информации издания, из-за дырявых украинских сетей российский и "европейский" газ просто уходит в воздух в местах утечек, за что расплачиваются украинцы. В Европе общепринятый объем потерь не превышает 2%, на Украине же они достигли 4,5%, а прогноз на 2020 г. – около 6%.

Судя по всему, "зрада" не только в ГРС, а и в самой газотранспортной системе, иначе с чего бы главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву публично плакаться в ее ненужности. Ныне он сообщил, что пока не нашлось желающих приобрести долю в украинской ГТС, стоимость которой оценивается в $14 миллиардов. Глава компании напомнил, что целью привлечения иностранного партнера является сохранение транзита российского голубого топлива и доходов для государства от него.

"Газпром" в "Северном потоке" предлагает иностранным партнерам 50%. Если Украина не будет делать что-либо подобное, иностранцам просто будет интереснее работать с Россией. Мир банальный и прагматичный", – приводит "Интерфакс" слова пана Коболева.

Глава "Нафтогаза" не развил далее мысль, отчего западные инвесторы воротят носы от ГТС Незалежной. Вероятно, об этом могли бы рассказать украинские газовики.

