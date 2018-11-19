И кино присвоила: Киев обвинил Москву в воровстве

Обвинения со стороны Незалежной становятся все более и более абсурдными

Поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что создателями советского кинематографа стали украинцы.

На общественном форуме "За украинский язык", прошедшем во Львове, активистка призналась, что она посчитала всех выходцев из Украины, связанных с киноиндустрией СССР, и была просто потрясена.

По словам Малаховой, украинцы создали в РСФСР кинематограф, и это достижение, "как обычно, присвоила себе Россия". Ролик с выступлением поэтессы можно посмотреть на YouТube.

Поделилась Малахова и недюжинными познаниями в лингвистике. Она рассказала, что когда в середине 80-х годов прошлого века поехала во время университетской практики в Ростовскую область собирать фольклор, то не слышала там русской речи – почти все деревенские жители якобы говорили по-украински.

При этом сама ярая украинская патриотка на весьма ломаной "соловьиной мове" призналась, что 50 лет она говорила только по-русски, и попросила прощения за то, что по-украински розмовлять у нее получается не очень красиво.