Украинских раскольников не признали и в Варшаве

Священникам Польской автокефальной православной церкви запретили контактировать с представителями непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает пресс-служба ПАПЦ по итогам заседания Собора епископов, состоявшегося накануне, 15 ноября.

В заявлении отмечается, что священникам запрещено "вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "Автокефальной православной церкви", которая в прошлой деятельности совершила много зла".

Также в документе говорится, что Собор "получает тревожные новости из церковной жизни на Украине, которые затрагивают жизнь православия в Польше".

"Лишь соблюдение догматических и канонических норм и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе", – подчеркнули в ПАПЦ.

Собор считает, что лица, "лишенные епископских рукоположений и священства, не могут быть лидерами в установлении мира в православной церкви Украины", а их действия вызывают еще больший хаос и беспорядок.

Ранее решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича жестко осудил архиерейский собор Сербской православной церкви.

Напомним, что возглавляемый президентом Незалежной Петром Порошенко "крестовый поход" на каноническую УПЦ (МП) движется к "объединительному собору", который намечен на 22 ноября в Киеве. В украинскую столицу уже прибыли западные кураторы данного мероприятия. Раскольники и пан Порошенко рассчитывают до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя.

Между тем митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий категорически отверг попытки соблазнить УПЦ статусом "поместной церкви". Об этом он заявил в программе "Слово предстоятеля", которая должна выйти в эфир в субботу утром, 17 ноября, на телеканале "Интер".

"То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" – это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", – цитирует "Интерфакс" Онуфрия.

Митрополит дал понять, что те, кто сохраняет верность канонической Церкви, не должны бояться "поражения от рук ее гонителей".



"Христос, завершая свое земное служение, свой искупительный подвиг, Он сказал своим ученикам, а через них сказал нам: "Если люди гнали Меня, то будут гнать и вас. Если люди ненавидели Меня, будут ненавидеть и вас. Но не бойтесь, ибо Я победил мир", – обратился к пастве глава УПЦ.