Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинских пограничников возмутила георгиевская ленточка

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Россиянина с "антиукраинской символикой" не пустили в Незалежную

Скандал разразился на пункте пропуска "Жуляны". Багаж россиянина, который летел через Белоруссию на Украину, возмутил бдительных пограничников. На чемодане они обнаружили георгиевскую ленточку.

Гражданину РФ не только запретили пересекать границу, несмотря на обратный билет и достаточную сумму денег, но и закрыли въезд в Незалежную на целых три года. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

"Символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года", – отмечается в сообщении.

Напомним, по закону, который вступил в силу на Украине в июне прошлого года, использование, демонстрация или ношение ленты карается штрафом от 32 до 97 долларов. Если нарушителя порядка застукают с ней еще раз, денег возьмут еще больше. Кроме того, виновника могут арестовать на срок до 15 суток.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Азовском море зреет конфликт

В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной

Британский визовый центр проморгал Боширова и Петрова

ФСБ заслало "крота" в МИД Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей