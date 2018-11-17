Россиянина с "антиукраинской символикой" не пустили в Незалежную

Скандал разразился на пункте пропуска "Жуляны". Багаж россиянина, который летел через Белоруссию на Украину, возмутил бдительных пограничников. На чемодане они обнаружили георгиевскую ленточку.

Гражданину РФ не только запретили пересекать границу, несмотря на обратный билет и достаточную сумму денег, но и закрыли въезд в Незалежную на целых три года. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

"Символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года", – отмечается в сообщении.



Напомним, по закону, который вступил в силу на Украине в июне прошлого года, использование, демонстрация или ношение ленты карается штрафом от 32 до 97 долларов. Если нарушителя порядка застукают с ней еще раз, денег возьмут еще больше. Кроме того, виновника могут арестовать на срок до 15 суток.