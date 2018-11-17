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Украинцы осадили особняк главы МВД

Арсен Аваков. Фото: Nazar Furyk/Zuma/TASS
Жители Незалежной требуют отставки Арсена Авакова

Поводом для возмущения послужили многочисленные нераскрытые убийства, а также атаки на активистов из "списка Гандзюк".

Забор особняка главы МВД Украины теперь украшают надписи красной краской: "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом сообщает "Украинская правда".

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Досталось и генпрокурору Юрию Луценко – активисты требуют уволить и его.

Напомним, нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк произошло летом. Неизвестный облил женщину кислотой. 4 ноября она умерла в больнице. По делу, которое после смерти Гандзюк переквалифицировали из покушения на убийство на заказное умышленное убийство, задержаны шесть подозреваемых. Четверых арестовали, заявил ранее глава Нацполиции Сергей Князев.

Отметим, что Луценко и сам хотел покинуть свой пост на фоне скандала с убийством Гандзюк. Однако украинский лидер Петр Порошенко не принял его заявление. Депутаты Верховной рады также не поддержали его увольнение.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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