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Поводом для возмущения послужили многочисленные нераскрытые убийства, а также атаки на активистов из "списка Гандзюк".
Забор особняка главы МВД Украины теперь украшают надписи красной краской: "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом сообщает "Украинская правда".
Досталось и генпрокурору Юрию Луценко – активисты требуют уволить и его.
Напомним, нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк произошло летом. Неизвестный облил женщину кислотой. 4 ноября она умерла в больнице. По делу, которое после смерти Гандзюк переквалифицировали из покушения на убийство на заказное умышленное убийство, задержаны шесть подозреваемых. Четверых арестовали, заявил ранее глава Нацполиции Сергей Князев.
До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!" https://t.co/CvD71R4YID pic.twitter.com/upzIWfJhHC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 17 ноября 2018 г.
Отметим, что Луценко и сам хотел покинуть свой пост на фоне скандала с убийством Гандзюк. Однако украинский лидер Петр Порошенко не принял его заявление. Депутаты Верховной рады также не поддержали его увольнение.
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