Крупнейшая в мире международная полицейская организация, которая насчитывает 192 государства, рискует лишиться 29 стран. Свои условия ей диктуют Незалежная и ЕС.

Если во главе Интерпола станет российский кандидат Александр Прокопчук, то Киев самоликвидируется, пригрозил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его мнению, назначение на высокопоставленный пост "москаля" – лишенная всякого смысла идея.

"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны, – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", – пообещал Аваков на своей странице Facebook.

Украинцы, кстати, оказались не оригинальны и уже успели приписать претенденту на должность президента организации любимое всеми русофобами звание. Мол, они нашли неопровержимые доказательства того, что Прокопчук – кадровый офицер российской разведки.

Об этом растрезвонил на просторах все той же Всемирной паутины народный избранник Незалежной Антон Геращенко. Естественно, пользователи Сети должны поверить ему на слово.

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен в "американский" отдел Первого главного управления КГБ (Стратегическая разведка)", – написал депутат, добавив, что было время, когда российский кандидат будто бы шпионил против Белого дома.



Позицию Украины разделяет коллега Геращенко из Европарламента Ребекка Гармс. Она предупредила, что назначение россиянина "выгонит" из Интерпола еще 28 государств.

"Если вице-президент россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", – отрезала Гармс в Twitter. Адресатами своего заявления она выбрала еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Юрову, верховного представителя ЕС Федерику Могерини и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc