Не допустить продолжения: украинцы взбунтовались против "Турецкого потока"

Киев останется в нищите из-за потери транзита через страну

Глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что после запуска газопровода "Турецкий поток" ситуация в стране станет критической из-за потери транзита "голубого топлива".

По его словам, Киев не досчитается 12-13 миллиардов кубометров газа в год. Он призвал любыми способами остановить строительство второй нитки.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", – цитирует Униговского "24 канал".

Он подчеркнул, что Киеву нужно срочно привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал команде установить последнюю секцию морской части газопровода, напоминает РИА ФАН.

О прокладке "Турецкого потока" из РФ в Турцию стороны договорились в 2016 году. Укладка трубы по дну Черного моря началась в мае 2017 года. Весной 2018-го первая нить, предназначающаяся для поставок турецким потребителям, в море была уложена. Параллельно велись работы по прокладке второй нити, которая предназначена для поставок российского газа через территорию Турции в страны Европы.



