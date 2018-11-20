У ЕС нет ни способов, ни интереса вмешиваться в ситуацию

Брюссель грозит Москве пальцем – и это единственное, что он может сделать в плане развития ситуации в Азовском море. Так прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Накануне она пригрозила, что Евросоюз "готов принять целевые меры" по сдерживанию России в регионе.

"Никаких конкретных целевых мер она сейчас в виду не имеет, а как прожженный европейский политик делает заявления декларативного характера", – отметил Манойло. Он отметил, что у ЕС нет никаких рычагов: к Азовскому морю он не имеет никакого отношения, вести там деятельность не имеет права. Да и защищать Киев в данной ситуации Брюссель не собирается, хотя не упускает возможность сыграть на его противоречиях с Москвой.

"Для брюссельской бюрократии это возможность дать сигнал США, что они тоже на передовой, высказали "фи" Российской Федерации. Но махать издалека кулаками – это одно, а ввести реальные меры – совсем другое", – сказал эксперт в интервью RT. Он пояснил, что европейцы идут на обострение отношений с РФ, когда им это выгодно. "Просто так ввязываться по ерунде европейские страны не могут", – указал Манойло.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара все же нашел, как Брюссель может повлиять на нарастающий конфликт на Азове. "Лучше бы Европейский союз воздействовал на украинское государство, которое осуществляло ряд провокаций в Азовском море", – указал Ганжара, напомнив, что все действия РФ в акватории соответствуют нормам Международного морского права.