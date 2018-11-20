Лондон заступается за Киев и в упор не замечает нарушения со стороны украинцев

Россия должна немедленно прекратить задерживать иностранные суда в азовской акватории. Ее действия подрывают экономику и суверенитет Украины. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.



Ситуация на Азове обсуждалась накануне в ходе переговоров министров иностранных дел ЕС. После встречи Форин-офис разразился гневным заявлением в адрес Москвы, передает РИА "Новости".

"Великобритания после заседания министров иностранных дел ЕС присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море. Россия и ее службы безопасности продолжают препятствовать работе международных и украинских судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море", – отмечается в документе.

Конкретных случаев нарушения российскими пограничниками международных морских законов Лондон не привел. Полагая, видимо, что об этом все знают и так.

Британцев заботит судьба украинской экономики. В заявлении МИД отмечается, что Россия с весны этого года неоднократно проводила поисковые операции на грузовых кораблях, направляющихся в украинские порты и покидающих их. Это привело к существенному росту стоимости перевозок и сокращению прибыли портов. "На данный момент, более 200 судов было затронуто действиями, наносящими вред экономике Украины и подрывающими ее суверенитет", - подчеркнули в ведомстве.

При этом в документе ничего не говорится о действиях украинской стороны, подрывающих экономические интересы России. Ведь обострение ситуации в Азовском море началось с захвата украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд". Экипаж был арестован и смог вернуться домой лишь спустя полгода, а капитан по-прежнему находится на Украине. Само судно выставлено на торги.

Летом в Херсоне был задержан российский танкер "Механик Погодин". Ему до сих пор не позволяют выйти из порта. А на днях украинские пограничники задержали полтора десятка судов только за то, что они заходили в крымские порты.

В защиту Украины выступили и другие участники дипломатической встречи. "Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов) прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными", – заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини (ее слова приводит сайт Еврокомиссии).