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В конфликт на Азовском море вмешается Евросоюз

Фото: pixabay.com
Анонсированы некие "целевые меры"

Приняты они будут в ближайшее время.

Об обсуждении ситуации на Азове министрами иностранных дел заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Целевые меры" примут в ближайшие дни или недели, заявила она на итоговой пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза, прошедшего в Брюсселе в понедельник.

"Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС", – цитирует Могерини ТАСС.

По ее словам, Брюссель очень озабочен ситуацией в Азовском море в связи с тем, что ущерб наносится не только экономике Незалежной, а и судам, идущим под европейскими флагами.

В Евросоюзе, судя по всему, как в той юмореске: здесь вижу, а здесь жирное пятно, переворачиваем страницу. Когда украинские силовики пиратски захватили керченское судно в марте этого года, в Брюсселе молчали. Стоило Москве объявить, что с подобными действиями Киева российская сторона намерена жестко бороться, начался гвалт из Европы.

Напомним, после ареста крымского сейнера "Норд" российские пограничники стали тщательнее досматривать все иностранные суда, идущие в/из украинских портов Бердянск и Мариуполь. Власти Незалежной накляузничали в Брюссель, при этом признав законность самих досмотров. В итоге 25 октября Европарламент выдал на-гора резолюцию, которая должна была напугать Москву.

В документе огульно ругался Крымский мост, который якобы угрожает экологии Керченского пролива. Также утверждалось, что что его габариты не позволяют заходить в Азовское море судам типа Panamax, которые составляли более 20% всего судоходства до строительства моста. Ну и само собой, европейцы, которые не имеют никакого отношения к древней луже, озаботились "в связи с крайне нестабильной ситуацией с безопасностью в Азовском море, которая легко может перерасти в открытый конфликт".

Там еще что-то было про "милитаризацию" региона, якобы планы Москвы на захват нефтегазовых ресурсов Украины и превращение моря "во внутреннее озеро" в составе РФ.

Брюссель пригрозил России новыми санкциями. Что там за "целевые меры" придумали в ЕС, хотелось бы узнать уже поскорее.

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