Украинские стратеги назвали "рычаги", с помощью которых отстоят свое право на "лужу"

В качестве ответа на угрозы России перекрыть вход в Азовское море Незалежная может ввести полную экономическую блокаду Крыма. С такой очередной гениальной идеей выступил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Так он прокомментировал слова члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича о том, что потенциальными шагами Москвы в случае продолжающего беспредела с захватом киевскими силовиками иностранных судов Россия способна "буквально в минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства".

"У нас есть рычаги, мы можем начать полную экономическую блокаду Крыма", – заявил в эфире ObozTV Жданов.

Он удивлен тем фактом, что официальный Киев "не денонсирует соглашение о внутреннем море с Российской Федерацией и не обращается к международным инстанциям для приведения международного морского права в акватории Азовского моря с понятием нейтральных вод, с понятием государственной границы и принуждением России к выполнению этих правил".

Одновременно эксперт признает возможность РФ перекрыть Керченский пролив, т.к. на сегодня Москва практически полностью контролирует и акваторию Азовского моря, и вход в него.

Что касается международной реакции на столь решительные действия России, особенно в случае, если пострадают суда третьих стран, по мнению Жданова, здесь главным станет то, какие доводы российская сторона приведет для блокировки акватории.

"Если они это обоснуют в рамках договора о совместном использовании Азова как внутреннего моря, то к ним никаких юридических претензий предъявить на сегодняшний день нельзя. Если это будет выглядеть как самоуправство России, то тогда судновладельцы имеют полное право подать иски о нанесении ущерба и нарушении международных правил судоходства", – отметил эксперт.

Очередной накал страстей вокруг Азова начался после того, как на прошлой неделе глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил об аресте или "других ограничениях", наложенных на некие 15 судов. Их гражданство он не назвал, но подчеркнул, что все они нарушили "законодательство Украины, посещая порты Крыма".

