Изгнание Украины из Азова сохранит мир

Предотвратить конфликт можно одним-единственным способом

Закрытие доступа в Азовское море для украинских кораблей поможет предотвратить скатывание ситуации к вооруженному конфликту между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.



По его словам, украинский режим прямо заинтересован в том, чтобы спровоцировать военный конфликт и тем самым привлечь внимание западного мира к своим проблемам.

"Украина оказывается фактически на задворках Европы. Ее надуманные проблемы и, в первую очередь, проблемы, созданные самим нацистским руководством, сидящим в Киеве, в общем-то, надоели Европе... Интерес к Киеву пропадает. Для того чтобы этот интерес подогреть, Киев сейчас идет на открытые провокации. Его задача спровоцировать какой-то вооруженный конфликт, чтобы европейские государства снова развернулись к Киеву и чтобы Вашингтон оказал прямую военную помощь", – приводит мнение эксперта "Царьград".

Украинцы надеются на то, что им удастся завести американские военные корабли в Азовское море, полагает Кнутов. "В этой ситуации, конечно, Россия должна действовать крайне осторожно, в соответствии с международным правом. Но это не значит, что мы должны потакать Киеву во всем, во всех его пиратских действиях… Поэтому то, что предлагается обсуждать в Думе – закрыть проход для кораблей с украинским флагом или принадлежащих Украине через арку Керченского моста, я думаю, вполне целесообразное и достаточно правильное решение, которое позволит предотвратить вооруженное столкновение, вооруженный конфликт в Азовском море. А значит, избежать и возможных более серьезных военных столкновений в этом регионе", – полагает историк.

В Кремле уже заявили о том, что Россия готова принять меры для защиты российских мореплавателей в Азовском море. "Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", – приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил о том, что захватом судов в Азовском море Украина "буквально толкает нас на резкие ответные действия". По его словам, есть возможность за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. "И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", – отметил он.

Накануне стало известно о том, что Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма". По мнению замглавы МИД России Григория Карасина, подобные действия Киева ведут к обострению обстановки в азовской акватории.