Украинские шахтеры подняли бунт

Горняки заблокировали магистраль во Львовской области

Шахтеры перекрыли в пятницу, 16 ноября, движение по международной трассе Львов – Рава-Русская в Западной Украине. Они потребовали выплаты зарплаты. По их словам, денег они не видели уже несколько месяцев.

Примерно 80 горняков нескончаемым потоком начали ходить туда и обратно по пешеходному переходу около Жовквы. Полиция пыталась вести переговоры, уговаривая людей разблокировать трассу. Однако шахтеры оказались настроены настойчиво. Они заявили, что даже за сентябрь деньги полностью не выплачены. Всего же долг по зарплате составляет 20 млн гривен.

Львовские шахтеры уже устраивали акцию протеста в начале ноября, напоминают "Украинские новости". Тогда около 500 человек собрались у здания обладминистрации, перекрыв движение в центре города.

Между тем, крупные долги сейчас – обычное дело для предприятий Украины. В пятницу, 16 ноября, стало известно, что с 28 ноября за долги может быть отключено от энергоснабжения одно из крупнейших химических предприятий Незалежной – "Северодонецкое объединение "Азот". В заявлении "Луганского энергетического объединения" говорится, что задолженность "Азота" к 1 ноября составила 117 млн гривен, это позволяет обесточить завод, передает РИА "Новости".

В то же время долги за потребленный газ оставили без тепла значительную часть населения страны. В начале недели жители Кривого рога захватили котельную и сами подали отопление в дома, не менее серьезно настроены люди в других регионах. "Газовые бунты" пошатнули и без того слабые позиции президента Петра Порошенко: от него потребовали срочно урегулировать ситуацию или уйти в отставку.