Еврочиновники ждут реакции со стороны киевских властей

На безрассудные призывы наставников детского отряда в Тернопольской области Незалежной отреагировали в Евросоюзе. Там отметили, что знакомы с материалами СМИ. Киеву напомнили о международных обязательствах в области защиты детей.

"Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года. В то же время Украина должна обеспечить соблюдение своих существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти", – цитирует РИА "Новости" собеседника в рядах ЕС.

Еврочиновник, ссылаясь на опровержение Министерства молодежи и спорта Незалежной, отметил, что лагерь существовал без государственного финансирования, как утверждалось в материалах прессы. В Союзе выразили надежду, что руководство Украины отругает "наставников" и пресечет их "педагогическую" деятельность.

Напомним, на днях рассказывалось о летнем детском лагере, где курс молодого бойца прошли ребята от 8 до 16 лет. Все бы ничего, если бы обучение не сопровождалось совершенно зверской инструкцией.

Детей и подростков призывали целиться в "нелюдей", к коим отнесли, в частности, "московских оккупантов" и жителей ДНР.