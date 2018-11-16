В парламенте Незалежной усмотрели в риторике Кремля планы РФ повлиять на украинские выборы

Украина забросает исками Россию в международных судах, если Москва перекроет Азовское море для украинских судов. Так прокомментировала представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде депутат Ирина Луценко сегодняшнее заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле допускают возможность принятия мер с целью защиты российских моряков в Азове.

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", – цитирует "Укринформ" Луценко.

Она отметила, что в случае перекрытия Азовского моря Киев откроет уголовные производства в отношении должностных лиц России.

По мнению представительницы Порошенко, якобы активность Москвы в водах Азова связана с началом предвыборного процесса в Незалежной.

"Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация (президента РФ Владимира) Путина говорит об одном – Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности на Украине в 2019 году", – считает пани Луценко.

Накануне стало известно, что украинские власти арестовали 15 судов, которые заходили в порты Крыма. Гражданство кораблей не сообщалось. Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заметил, что Россия может перекрыть Азовское море для любого плавательного средства Незалежной. Позже в пятницу, 16 ноября, Песков сказал, что данная "ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц".

Напомним, все началось после того, как в марте этого года украинские пограничники захватили керченское судно "Норд". В ответ на пиратские действия украинских силовиков Россия начала усиленно досматривать все корабли, идущие в/из портов Украины – Мариуполя и Бердянска, расположенных на берегах Азовского моря.

Киев, в свою очередь, решил создать в регионе военно-морскую базу, для чего с помпой перебросил туда пару чахлых катеров и дышащую на ладан морскую механическую мастерскую "Донбасс", спущенную на воду почти 50 лет назад.

Сегодня неутешительный вердикт гениальным планам постмайданных властителей вынес замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По его словам, "тезисы о строительстве базы в Бердянске или Мариуполе" и о появлении у страны "через месяц мощного флота" абсолютно не соответствуют современным реалиям и "запросам ведения войны".

"Для реализации необходимы огромные средства, которых сейчас нет, и необходим достаточно длительный промежуток времени, которого также у нас сейчас нет", – констатировал Тука в эфире телеканала "Прямой".

Он указал на нереальность тезиса о том, что Незалежная "имеет возможности ответить военным путем" ВМФ России.

