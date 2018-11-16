Сядут все: отпуск главы Незалежной почти годовой давности обязали расследовать

Тяжелая Петру Порошенко предстоит предвыборная кампания. Пока президент пытается все проблемы украинского государства навесить на "клятый Кремль", то тут, то там ему поминают старые, но не прощенные грехи. Так, сегодня выяснилось, что киевский суд обязал Генпрокуратуру расследовать отдых Петра Алексеевича с домочадцами на Мальдивских островах, проведенный президентской семьей с 1 по 8 января этого года. В частности, речь идет о выезде главы Незалежной за границу якобы по подставным документам.

О новых проблемах пана Порошенко сообщил адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин.

"Вчера Печерский суд Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезда за границу, а также по факту содействия указанным лицам в незаконном пересечении государственной границы Украины", – написал Кузьмин в Facebook в пятницу, 16 ноября.

Он напомнил пользователям, что нынешний шухер имеет отношение к скандальному вояжу президента и его семьи на Мальдивы, о котором по следам поездки написало издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Тогда выяснилось, что они предъявили на границе загранпаспорта, выписанные на чужие фамилии.

По данным журналистов местной передачи "Схемы", отдых пану Порошенко обошелся по меньшей мере в $500 тыс., а сам он пребывал на Мальдивах под именем Mr. Petro Incognito.