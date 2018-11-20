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Киев списывает на Донбасс разворованную казну

Фото: www.globallookpress.com
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Украинские эксперты разобрались, почему конфликт на юго-востоке страны так долго тянется

Незалежную возглавляют "умные и циничные" люди. К таким выводам пришел украинский политолог Сергей Белашко. По его мнению, они специально поддерживают войну с Донбассом в вялотекущем состоянии: пока есть конфликт, никто не сможет проверить, сколько денег на самом деле потрачено на военные нужды, а сколько осело на счетах властьимущих.

"Зачем им генерировать себе неприятности, если можно повозить туда-сюда танки, и под эти покатушки списать деньги, рассовать их по карманам и вывести в офшоры", - пояснил Белашко в эфире YouTube-канала PolitWera.

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Ранее об этом же говорила активистка из Львова Инна Иваночко. Она заявила, что украинские власти прикрываются конфликтом с Донбассом от растущего социального недовольства граждан, дескать "у нас идет война, из-за того цены растут", пишет РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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