Американцы подарят Украине ржавые фрегаты

Незалежная продолжает приставать к западным союзникам с просьбами о предоставлении военно-технической помощи. Ее мольбы наконец-то были услышаны. Власти США изъявили готовность отдать украинцам пару ненужных кораблей.



О том, что скоро Военно-морские силы Украины ждет пополнение, рассказал флотский командующий, адмирал Игорь Воронченко. По его словам, речь идет о передаче двух военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Они были выведены из состава американского флота в 2013-2015 годах.

По словам Воронченко, поступившие из предложение США в настоящий момент изучается украинской стороной.

"Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта", – заявил адмирал в интервью украинскому "Пятому каналу".

Он также уточнил, что стоимость корабля составляет 30% от общей стоимости эксплуатации, еще 60-70% – это затраты на содержание, модернизацию и утилизацию судна.

О том, что два списанных американских фрегата могут быть переданы Украине, СМИ впервые сообщили в середине октября. Но тогда эта информация не получила официального подтверждения.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry имеют на вооружение ракеты "Гарпун" и торпедные аппараты Mark 32. Длина корабля составляет 135 м, водоизмещение – 4,2 тыс. тонн. Эти суда проектировались в 1970-е и создавались специально для сопровождения транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Они могут противодействовать вражеской авиации и субмаринам.

На данный момент корабли считаются морально устаревшими. Но для украинского флота, который часто называют "москитным", это будет ощутимое подспорье. На равных противостоять российскому флоту украинцы все равно не смогут, но их военный авторитет в Азово-Черноморском бассейне увеличится.

Помимо американских кораблей украинцы в ближайшее время надеются получить ударные беспилотники турецкого производства. Военные эксперты из Незалежной не скрывают своей радости по поводу этой сделки, поскольку, по их словам, высокотехологичные дроны можно будет немедленно применить "для войны с Россией в Донбассе".