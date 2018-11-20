Украина пострадала за российскую империю

Эксперт объяснил причину конфликта Киева с Москвой

Крым и Донбасс – это наказание Киеву за отказ присоединиться к новой империи, которую собрала вокруг себя Москва. К такому выводу пришел глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. По его словам, он знал, как повернется история, еще лет за 10 до киевского переворота.

"Россия как метрополия империи, которая старается опять собрать свою империю в новом виде и уже вовлекла туда Беларусь, Армению, Казахстан разными способами", – поделился Зисельс своими размышлениями с "Апострофом". Украину же, по его мнению, она не смогла привлечь. "Политический шантаж, различные финансовые схемы – все это служило для того, чтобы Украина не оторвалась от империи. А она отрывается", – подчеркнул глава Ассоциации.

Правда, отрывается не потому, что так стремится к независимости, а просто таков естественный "ход истории": "Ни одна империя не жизнеспособна больше определенного времени. … Не сохранилось в мире ни одной империи, а Россия упорствует, хочет ее сохранить и возродить".

Вооруженный конфликт, по мнению Зисельса, оказался последним средством. "Мы начали об этом думать, я со своими товарищами, с 2004 года – за десять лет до войны", – утверждает он. Однако Запад оказался ненадежным союзником: он "слишком долго собирался", поэтому Россия смогла преуспеть в своих планах. Украинцы же "преувеличили возможности Запада", резюмировал Зисельс, отвечая на вопрос о причинах потери Крыма и Донбасса.