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США и Украина угрожают остановить "Северный поток – 2"

Фото: Jörg Carstensen/DPA/TASS
Проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Незалежной, уверены американцы

Киев и Вашингтон продолжают воевать с ветряными мельницами.

США под предлогом борьбы со "страной-агрессором" продвигают собственные интересы. Американцы лелеют надежду продавать европейцам свой СПГ вместо российского. С очередным громким заявлением об угрозах, которые несет строительство магистрального газопровода, выступил госсекретарь США Майк Помпео.

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Американцы и украинцы объединятся в противостоянии "Северному потоку-2", поскольку он якобы "подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа", подчеркнул Помпео на встрече с главой МИД Незалежной Павлом Климкиным.

По его словам, доблестные американцы уберегут европейские страны от судьбы Украины, которая якобы стала жертвой "политико-экономического давления" нашей страны после того, как сбросила "советские оковы". Об этом пишет РИА Новости.

Спасать "европейских друзей" Штаты намерены добровольно-принудительным способом. Участвующим в проекте странам Вашингтон не раз грозил санкциями, если они не прекратят сотрудничество с Россией. При этом на слова самих представителей взятых "под защиту" государств американцы не реагируют. Напомним, о том, что "Северный поток – 2" никак не повлияет на энергетическую независимость Европы, не раз говорила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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