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Легальных способов нет: США готовы взорвать "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Американцы намекают, что знают средство для борьбы с поставками российского газа в Европу

Вашингтон пойдет на грязную игру, чтобы остановить проект "Северный поток-2". Это допускает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. 

Комментируя заявление посла США при ЕС Гордона Сондленда о том, что Америка обладает инструментами, с помощью которых остановит реализацию российского газового проекта, Симонов отметил, что легальных средств воздействия у США нет.

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К примеру, запрет иностранным инвесторам финансировать "Северный поток-2" под угрозой санкций не страшен, поскольку основные вложения уже сделаны. "Там осталось финансирования на 1,5 млрд евро. "Газпром" в случае чего сам найдет эти деньги", – отметил эксперт в интервью "Свободной прессе".

Санкции против участников строительства также не проблема. "Трубу строит швейцарская семейная компания Allseas, которая практически не имеет бизнеса в США. Зато она имеет огромные контракты с "Газпромом", и она не откажется от них даже под угрозой введения санкций", – убежден Симонов.

Но нельзя исключать безумных методов, которыми могут воспользоваться США. "Может произойти, что угодно. Например, директору швейцарской фирмы подбросят наркотики или горничную, как было с главой МВФ Домиником Стросс-Каном, который собирался баллотироваться в президенты", – предполагает эксперт. По его мнению, провокации могут быть и более разрушительные, "вплоть до подкладывания мин и затопления трубоукладчиков".

Здравомыслящему человеку это может показаться нереальным. Но вот последний пример: только австрийская компания OMV, являющаяся соинвестором "Северного потока-2", подписала с "Газпромом" контракт на увеличение поставок, как через пару дней грянул скандал с военным пенсионером-австрийцем, который якобы с 90х годов работал на российскую разведку.

Так что впереди мы увидим еще немало грязных приемчиков против "Северного потока-2", предупреждает эксперт. 

Николай ВИКТОРОВ
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