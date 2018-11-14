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Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник начал говорить

Фото: www.globallookpress.com
70-летний отставной военный вернулся домой после нескольких суток под арестом

Подозреваемый в работе на российскую разведку бывший полковник австрийской армии господин М. не предавал свою родину. Об этом заявил его адвокат Михаэль Хофер.

"Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не считает себя шпионом", – приводит Kronen Zeitung слова Хофера.

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По словам правозащитника, полковник в отставке М. вообще не имел доступа к секретным сведениям.

Накануне земельный суд Зальцбурга отклонил требование прокуратуры об аресте 70-летнего австрийца, поскольку не счел его опасным для общества. Ему запрещено покидать страну и велено ежедневно отмечаться в полицейском участке.

Австрийские СМИ 9 ноября распространили информацию об аресте шпионившего на Москву местного военного. Якобы он с 1992 по 2018 г. передавал российской разведке информацию о ВВС Австрии, артиллерийских системах, высокопоставленных офицерах, а в последнее время и о миграционном кризисе. 

Изначально канцлер Австрии Себастьян Курц жестко отреагировал на подозрения, даже дал указания главе МИД отложить командировку в Россию. Но в среду, 14 ноября, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что Вена настроена на диалог с Москвой. "У нас хорошие контакты с Россией, <…> это неизменно. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это критиковать и предотвращать", – приводит его высказывание РИА "Новости".

Николай ВИКТОРОВ
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