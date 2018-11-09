Москву и Вену поссорили шпионы

Самая дружественная страна Запада изменит свое отношение к России из-за скандала

На протяжении двух десятков лет полковник австрийской армии передавал российской разведке секретные сведения. Эта новость произвела обескураживающий эффект. Австрия считалась едва ли не главным союзником России в Западной Европе. Она активно поддерживала строительство "Северного потока – 2", тамошние чиновники приглашали российского президента на семейные торжества, у стран был богатый торгово-экономический и культурный обмен. Однако теперь всему этому может быть положен конец.



О разоблачении российского шпиона 9 ноября написало одно из местных изданий. Позднее о том же объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. В связи с инцидентом сотрудников дипломатического представительства РФ вызвали в МИД страны. А глава внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль отменила рабочий визит в Москву, который был запланирован на начало декабря.

"Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами", – заявил журналистам руководитель австрийского правительства.

Теплые отношения Москвы и Вены раздражали политиков из соседних стран. Накануне громкого шпионского разоблачения европейские издания написали о том, что разведки стран Европы перестали доверять австрийским коллегам из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Летом полиция безопасности Финляндии запросила у разведслужб стран ЕС информацию о том, имеет ли российский дипломат, который должен был приехать на работу в Финляндию, связи с российской разведкой. Запрос отправили всем коллегам в странах ЕС, за исключением Австрии. Финские спецслужбы также попросили исключить австрийцев из общей рассылки. Финны испугались, что Вена передаст Москве, что ее дипломатами интересуются на Западе, передает "Взгляд".

Европе не нравится, что в правящую коалицию Австрии входит Партия свободы (АПС), у которой близкие отношения с Россией. Министром внутренних дел в правительстве Себастьяна Курца работает Херберт Кикль от АПС. Возмущены европейские политики были и тем, что минувшим летом глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила на свадьбу президента РФ Владимира Путина.

У Кнайсль были большие планы на укрепление сотрудничества с Россией. В ходе декабрьской поездки в нашу страну (которую теперь отменили из-за шпионского скандала) министр собиралась обсудить подготовку к проведению австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог". Об организации такого форума летом договорились Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. "Сочинский диалог", по их словам, должен был стать площадкой для неформального общения гражданских обществ, сообщал ТАСС.

В свете вновь открывшихся обстоятельств судьба "Сочинского диалога" и других российско-австрийских проектов остается неясной. Впрочем, на реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", в финансировании которого принимает участие австрийская компания OMV, шпионский скандал едва ли повлияет. Все участвующие стороны неоднократно подчеркивали, что это исключительно экономический проект, а потому политические неурядицы не должны стать для него помехой.