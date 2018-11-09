Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Бывший полковник вооруженных сил Австрии подозревается в работе на российскую разведку. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в пятницу, 9 ноября.

"По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года", – рассказал он, указав, что это "не улучшит отношения с Россией", пишет РИА "Новости".

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже вызвала российского представителя на ковер. Ее поездка 2-3 декабря в Россию отменена, сообщил канцлер.

По данным газета Krone Zeitung, подозреваемому, имя которого пока не разглашается, сейчас 70 лет. Большую часть времени он занимал малозначительный пост в штабе австрийской армии.

Сотрудничать с российской разведкой он начал в 1990-е гг. или даже раньше – по информации Die Presse, его завербовали еще при СССР, в 1988 году. Дважды в месяц он общался со своим куратором с позывным "Юрий" и получал от него задания. За свою службу австриец получил в общей сложности €300 тысяч.

По словам источника издания, российскую сторону интересовали сведения об австрийских вооруженных силах, артиллерийских системах, а также личные данные и характеристики на некоторых высокопоставленных офицеров. Помимо этого, экс-полковник информировал российскую разведку о ситуации с мигрантами в стране.

Посольство РФ в Австрии пока не комментирует эту историю.