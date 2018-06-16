Немцы шпионили за австрийцами
Федеральная разведывательная службы Германии (BND) следила за коммуникационными сетями австрийского правительства, а также за штаб-квартирами международных организаций в Вене.
Журнал Profil отмечает, что с 1999 по 2006 года BND шпионила на основании 2 тысяч селекторов – критерии поиска, включающие имена, номера телефонов и адреса электронных почт людей. При этом немцы пристально следили за ведомством федерального канцлера Австрии, министерством иностранных дел и обороны, а также за австрийским Интерполом и другими организациями.
Слежка велась и за работой 75 посольств на территории Австрии, а также за ОПЕК, МАГАТЭ, ЮНИДО и частично за ООН.
Власти Германии пока никак не комментируют эту информацию. Австрийское правительство немедленно отреагировало на это сообщение и созвало экстренное заседание.
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