Глава МИД Австрии увидела в России партнера

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Обсуждение вопросов европейской безопасности должно проходить при непосредственном участии России. На этом настаивает министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, все в Европе понимают, что без РФ серьезных проблем не решить. Настало время это признать публично и наладить диалог с Москвой, призвала Кнайсль.
Глава австрийской дипломатии отметила, что с начала 2000х годов Европа не раз заявляла о намерении укрепить отношения с Россией. Но все время этому что-то мешала: то признание независимости Косово, то агрессия Грузии против Южной Осетии, то украинский конфликт и воссоединение Крыма с РФ. Однако во всех случаях Европа несла потери от разрыва связей с Россией.
Евросоюзу пора переоценить свои интересы во внешней политике и постараться добиться доверительных отношений с Москвой, призвала Кнайсль в своей статье в немецкой газете Welt. В качестве первого шага она предлагает членам ЕС вместе с РФ решать проблемы в Сирии. Но отмечает, что это должны быть конкретные шаги, а не декларация идей, которыми все и ограничится.
Надо сказать, глава МИД Австрии собственным примером доказала, что с РФ и ее руководством можно иметь дело. Она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу, за что была нещадно раскритикована рядом западных политиков и журналистов. Напомним, президент РФ приглашение принял, сказал на празднике тост в честь новобрачных и даже станцевал с невестой. О чем Путин и Кнайсль говорили во время короткого танца, осталось тайной.
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