Глава МИД Австрии увидела в России партнера

Вена призвала членов ЕС изменить взгляд на Москву

Обсуждение вопросов европейской безопасности должно проходить при непосредственном участии России. На этом настаивает министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, все в Европе понимают, что без РФ серьезных проблем не решить. Настало время это признать публично и наладить диалог с Москвой, призвала Кнайсль.

Глава австрийской дипломатии отметила, что с начала 2000х годов Европа не раз заявляла о намерении укрепить отношения с Россией. Но все время этому что-то мешала: то признание независимости Косово, то агрессия Грузии против Южной Осетии, то украинский конфликт и воссоединение Крыма с РФ. Однако во всех случаях Европа несла потери от разрыва связей с Россией.

Евросоюзу пора переоценить свои интересы во внешней политике и постараться добиться доверительных отношений с Москвой, призвала Кнайсль в своей статье в немецкой газете Welt. В качестве первого шага она предлагает членам ЕС вместе с РФ решать проблемы в Сирии. Но отмечает, что это должны быть конкретные шаги, а не декларация идей, которыми все и ограничится.

Надо сказать, глава МИД Австрии собственным примером доказала, что с РФ и ее руководством можно иметь дело. Она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу, за что была нещадно раскритикована рядом западных политиков и журналистов. Напомним, президент РФ приглашение принял, сказал на празднике тост в честь новобрачных и даже станцевал с невестой. О чем Путин и Кнайсль говорили во время короткого танца, осталось тайной.