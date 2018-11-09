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Шпионский скандал с Австрией подстроили немцы

Фото: www.globallookpress.com
Берлин не простил Вене свадебного танца Владимира Путина

Странам Европы не нравилась российско-австрийская дружба. Они были одержимы идеей поссорить две страны, а потому нельзя исключать, что разгоревшийся сегодня шпионский скандал был подстроен извне. Автором провокации вполне могла оказаться Германия.

"За последние годы российско-австрийские отношения качественно изменились, от нейтрально-деловых стали политически теплыми. Этого Австрии не простили", – заявил изданию EADaily президент Европейского информационного центра по правам человека (Австрия) Гарри Мурей.

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По его мнению, существует всего три версии того, кому мог быть выгоден скандал между Москвой и Веной. Однако две из них являются маловероятными: едва ли подобное могли провернуть российская внесистемная оппозиция или США, которые хотят подорвать авторитет "газового проводника" России в Европе, чтобы завалить Старый Свет своим сжиженным природным газом.

"Третий игрок, в котором я более чем убежден, это Германия. Именно она, на мой взгляд, не может простить Австрии, что немецкоязычная страна выстраивает отношения с Россией напрямую, а не через посредничество Евросоюза. Последней, эмоциональной каплей для Берлина стала свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую приехал российский президент Владимир Путин. По сути это была "свадьба с Россией", и Германия уж точно Австрии ее не простила", – указал политолог.

Аргументом в пользу этой версии служит то, что изданием Kronen Zeitung, которое первым сообщило об отставном австрийском офицере, передававшем спецслужбам РФ секретные сведения, владеет немецкий капитал.

По мнению Мурея, в истории с полковником-шпионом много логических нестыковок, а потому она, скорее всего, является выдумкой.

"Полковник занимался шпионажем в пользу России на протяжении 20 лет, а в 2006 году "вышел из игры". Вы думаете, что ГРУ ему разрешило бы вот так просто выйти на пенсию? Таких случаев в истории разведок я что-то не припомню. Если бы он решил пойти самостоятельно на такой шаг, то его нашли бы мертвым от сердечного приступа или в результате автокатастрофы в том же 2006 году. Логичней предположить, что он вообще ничем таким "шпионским" не занимался", – указал эксперт.

Если бы полковник и вправду был шпионом, ему бы грозило не два года тюрьмы, а гораздо больше. Да и за 20 лет службы Кремлю он получил бы куда более существенную сумму, чем €300 тыс., о которых написало издание. "Если мы разделим их на 20 лет, то получим 15 тыс. евро в год. То есть чуть более 1 тыс. евро в месяц. Это настолько несерьезная сумма для Австрии, тем более для "крота", работавшего в штабе сухопутных войск одной из центральных стран ЕС, что в комментариях не нуждается", – подчеркнул Мурей.

Сегодня утром австрийские СМИ сообщили о том, что австрийский полковник на протяжении 20 лет передавал РФ секретные сведения. Позднее эту информацию подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц. Представителя российского посольства в Вене вызвали в МИД, а руководитель внешнеполитического ведомства страны Карин Кнайсль отменила визит в Россию, запланированный на декабрь.

Не исключено, что конфликт значительно ухудшит отношения Москвы и Вены. Однако едва ли он помешает строительству газопровода "Северный поток – 2", в финансировании которого участвует австрийский бизнес.

Андрей ФИЛАТОВ
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