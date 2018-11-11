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В Австрии нашли еще одного российского шпиона

Фото: www.globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov
Он якобы передавал секретные документы Кремлю

В Австрии продолжает разгораться шпионский скандал. Одного из сотрудников австрийской контрразведки обвинили в работе на Москву.

Газета Kronen Zeitung сообщает, что сотрудник Федерального ведомства по защите Конститунции и борьбе с терроризмом попал под подозрение более года назад. Он имел доступ к секретным документам и якобы передавал их кураторам в Москве.

Ранее, в Австрии обвинили в шпионаже в пользу России бывшего полковника. Сообщается, что он работал на РФ в течение 20 лет. После сообщений о разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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