Военный пенсионер, работавший на Москву, не представляет угрозы для общества

Офицер Вооруженных сил Австрии, который подозревается в том, что более 20 лет передавал секретную информацию в Россию и за это получил сотни тысяч евро, выпущен на свободу. Такое решение принял Земельный суд Зальцбурга, отказавшись удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте отставного полковника австрийской армии.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung во вторник, 13 ноября.

По мнению суда, 70-летний мужчина отпущен в связи с отсутствием опасности побега или совершения преступления.

Ранее в понедельник прокуратура Зальцбурга ходатайствовала об аресте отставного полковника и помещении его в следственный изолятор из-за возможного его бегства и тяжести предъявленных обвинений.

Пенсионер был задержан полицией Австрии в субботу, 10 ноября, и до сих пор находился под временным заключением.

Власти Республики 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника, которого Минобороны подозревает в передаче в течение последних 20 лет российской военной разведке данных об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Мужчину подозревают в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса Австрии: о работе на разведку в ущерб государству и о разглашении гостайны, а также по одной статье военно-уголовного закона о преднамеренном разглашении военной тайны.

Следствие считает, что все противоправные деяния он мог осуществлять в период с 1992 по 2018 год. СМИ сообщали, что за весь этот период "крот" получил аж ... €300 тысяч. В случае подтверждения подозрений обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.