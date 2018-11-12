Месть за Скрипалей: британцы сдали российского шпиона

Австрийцы получили сведения от MI6

Именно спецслужбы Лондона рассказали властям Австрии о том, что отставной офицер работал на Россию. Источник уверен, что Великобритания поступила так по политическим мотивам.

Австрийское правительство уверяло, что получило эти данные от "дружественного государства". Предполагалось, что это была Германия. Однако, по информации газеты Kleine Zeitung, это сделала Великобритания, в том числе и из-за отравления ядом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей, в котором власти страны винят российские спецслужбы.

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В начале ноября в Австрии задержали 70-летнего бывшего полковника после того, как его уличили в шпионаже в пользу России. Он занимал малозначительный пост в штабе австрийской армии и работал на РФ в течение 20 лет. Из-за этого инцидента глава МИД Карин Кнайсль даже отменила свой визит в Москву, который должен был состояться в декабре.